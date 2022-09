Like a Dragon: Ishin! trouve déjà sa date de sortie définitive avec un nouveau trailer

Ryu Ga Gotoku Studio a frappé un grand coup cette semaine. Avec son RGG Summit 2022 et le State of Play, c’est un peu le festival Yakuza en ce moment, avec un timing parfait pour célébrer le Tokyo Game Show. Entre Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name et Like A Dragon 8 (Yakuza 8 quoi), il y en avait des choses à annoncer pour le studio qui est décidément bien occupé. Mais le prochain jeu à sortir sera Like a Dragon: Ishin!, qui s’est dévoilé chez Sony hier soir avant de réapparaitre aujourd’hui avec un nouveau trailer, mais surtout une date.

Un gros trailer pour le remake

On découvre ici un nouveau trailer centré sur l’histoire du jeu, avec la présentation des différents personnages que l’on va rencontrer durant l’aventure. Certains personnages seront d’ailleurs interprétés par de nouveaux acteurs ici, comme Takeda Kanryusai avec Riki Takeuchi ou Ito Kashitaro avec Hitoshi Ozawa.

Ce que l’on retiendra surtout de cette nouvelle bande-annonce, c’est le fait que l’on ait la date de sortie du jeu. Lors du State of Play, on avait uniquement droit à un vague février 2023, mais on sait maintenant qu’il faut attendre Like a Dragon: Ishin! pour le 21 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.