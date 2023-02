Accueil > Actualités > Like a Dragon Ishin! : Un très bon spin-off pour Yakuza ? Notre test en vidéo

Yakuza officialise son changement de nom avec l’arrivée de Like a Dragon Ishin!, un spin-off oublié qui a longtemps été réservé au Japon. Le titre s’offre aujourd’hui un remaster pour conquérir l’Occident, qui va enfin pouvoir découvrir une aventure très différente du reste de la saga puisqu’elle prend place dans les années 1860.

Maintenant que cet épisode est entre nos mains, voici notre verdict sur cette aventure avec notre test vidéo, rempli de nos captures de gameplay, qui revient sur tous les points forts et faibles du jeu.

Like a Dragon: Ishin! est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.