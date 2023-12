Un Kiryu fatigué

On le sait, la série Yakuza, désormais dans une nouvelle direction avec Like a Dragon, a toujours su briller par ses personnages, son scénario et plus globalement, sa belle plume. Après nous avoir offert un remake en début d’année et un spin-off il y a quelques semaines, Ryu Ga Gotoku Studio s’apprête à sortir un nouvel épisode majeur. Forcément, les fans ont hâte de découvrir cette nouvelle histoire.

Une histoire qui nous permettra de retrouver Ichiban Kasuga en tant que protagoniste principal mais également Kazuma Kiryu, qui fait bien une apparition dans cette nouvelle vidéo. Notre héros bien connu va retrouver de vieux amis et d’anciens alliés qui l’encouragent à trouver un sens à sa vie et le chemin qu’il va devoir suivre. Le trailer laisse d’ailleurs de côté l’action et le ton décalé de la série pour apporter une touche plus mélancolique, presque larmoyante, où notre Kazuma semble bien fatigué ; ce qui pourrait sous-entendre des enjeux très importants dans ce nouvel opus.

Pour le reste, il faudra patienter jusqu’au 26 janvier 2024 pour découvrir les tenants et aboutissements de cette nouvelle histoire, date à laquelle Like a Dragon: Infinite Wealth sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Pour les fans, sachez que SEGA et la Team Yakuza ont diffusé un stream spécial dans le week-end pour fêter le Yakuza Day avec une émission RoundUp d’environ une heure. Pas de grandes nouveautés à découvrir mais un petit moment à prendre pour les aficionados de la franchise.