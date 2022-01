La sortie de Life is Strange : Remastered Collection est repoussée sur Switch

Malheureusement, les joueurs Switch qui attendaient Life is Strange : Remastered Collection devront patienter encore un peu avant de pouvoir se plonger dans cette belle épopée narrative.

Life is Cruel pour la Switch

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/gLx8uK0e4v — Life is Strange (@LifeIsStrange) January 20, 2022

Square Enix a effet annoncé, via le compte Twitter officiel de la licence, que la version Switch de la compilation Life is Strange aura du retard et sortira donc plus tard dans l’année : « Nous sommes désolés d’annoncer que les versions Nintendo Switch des jeux ont été mises peu en retrait et auront besoin d’un peu plus de temps jusqu’à ce qu’elles soient prêtes, nous les sortirons donc plus tard cette année ».

Nous n’avons pas droit à des explications précises, mais on sait que l’adaptation d’un jeu sur Switch n’est pas simple pour les développeurs à cause du hardware de la machine. Il ne s’agit que de spéculations de notre part, mais il y a de grandes chances pour que ce soit le cas, et qu’il faille donc plus du temps aux équipes. Pour rappel, cette collection vous permet de jouer au premier Life is Strange et à son spin-off, Life is Strange : Before the Storm, tout en profitant d’améliorations graphiques en tout genre.

Pour les autres plateformes, rassurez-vous, Life is Strange : Remastered Collection est toujours prévu pour le premier février prochain sur PC, PS4, Xbox et Stadia.