Life is Strange: Double Exposure : Le jeu d’aventure se montre à travers 18 minutes de gameplay et ouvre ses précommandes

Un épisode pensé pour les fans et les néophytes

Capturée à partir d’une version pré-bêta de la production, la vidéo de gameplay présente un extrait de 18 minutes issu du chapitre 1, soit avant que Max acquiert le pouvoir de voyager entre les réalités et montrant des scènes précédant le meurtre de sa meilleure amie Safi. Nous y faisons également la connaissance d’un autre personnage, Moses, et pouvons remarquer que les mécaniques de jeu semblent très similaires à celles des précédents opus de la licence. Côté graphismes, ils semblent légèrement plus travaillés que dans True Colors.

Les interviews de Jonathan Stauder et Felice Kuan nous donnent aussi l’opportunité de glaner quelques informations supplémentaires sur le titre. Par exemple, nous apprenons qu’il a été pensé à la fois pour les fans de la série et les néophytes. Concrètement, s’il ne sera pas nécessaire de posséder sa sauvegarde de Life is Strange pour profiter de Double Exposure, cela ne veut pas dire pour autant que ce dernier ne prendra pas en compte les événements appartenant au passé de l’héroïne :

« Nous savions que ça devait être hors du commun et qu’il fallait aussi respecter les deux fins inoubliables du premier volet de l’histoire de Max, tout en créant un nouveau chapitre. Un récit inédit qui reprendrait et reconnaîtrait les souffrances passées de Max, tout en la faisant évoluer en tant que personne, qui accueillerait les néophytes dès le début et offrirait aux fans un récit insoupçonné. »

De son côté, Hannah Telle ajoute ceci, à propos du parcours émotionnel de la jeune étudiante en photographie :

« Les pouvoirs de Max ont évolué avec elle. Elle ne les avait plus utilisés depuis longtemps à cause de leurs effets dévastateurs. Ils se sont atrophiés et ont changé. Elle a la faculté surnaturelle de se déplacer entre les mondes, de voir celui où Safi est encore en vie, celui où elle est morte. Elle est idéalement placée pour découvrir la vérité sur la mort tragique de Safi. »

Pour finir, le directeur du projet a ajouté quelques mots au sujet du fameux nouveau pouvoir de Max :

« La faculté de se déplacer d’une réalité à l’autre nous ouvre des possibilités de gameplay. Ainsi, Max alternera entre différentes versions d’un même espace affecté par la mort de Safi et ses pouvoirs lui permettront de résoudre certaines énigmes et de découvrir des indices inaccessibles autrement. »

Life is Strange: Double Exposure sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 29 octobre prochain et plus tard sur Nintendo Switch, à une date encore indéterminée. Pour rappel, trois éditions différentes sont proposées à la vente : Standard, Deluxe et Ultimate. La particularité de la dernière est qu’elle nous donnera accès aux deux premiers chapitres de l’histoire deux semaines avant le lancement officiel. Une décision qui fait déjà grincer des dents une partie du public en raison des risques de spoilers majeurs qu’elle pourrait engendrer.