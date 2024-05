Déjà 30€ de réduction sur Stellar Blade, cette nouvelle exclusivité PS5 qui fait un carton

A son meilleur prix possible

Sorti le 26 avril, Stellar Blade est un titre très récent puisqu’il vient seulement de fêter ses deux semaines d’existence. Avec son prix conseillé fixé à 79.99€, il avait freiné certaines intentions d’achat, surtout sans savoir où cette nouvelle licence allait nous embarquer. S’il était possible de le trouver avec un tarif de lancement parfois un peu en dessous grâce à certaines enseignes, c’est aujourd’hui que le jeu est le moins cher possible, avec jusqu’à 30€ de réduction.

En effet, Stellar Blade vient de passer à 60,90€ sur Amazon. Mais mieux encore, il passe à 50.90€ avec le code « FD10 », qui permet une remise de dix euros supplémentaires et qui se cumulent avec la réduction initiale. Soit quasiment 30€ de réduction par rapport à son prix conseillé. Quand bien même on le trouvait souvent à 69.99€ ou un peu en dessous, c’est la première fois qu’on le voit aussi peu cher.

Attention, cette offre est limitée dans le temps. Si la promotion à 60€ n’a pas affiché de date limite, le code FD10 ne marchera que jusqu’au 7 mai, date à laquelle se termineront les célébrations du French Days. Autrement dit, si vous souhaitez acheter Stellar Blade au meilleur prix pour son lancement, c’est le (seul) moment idéal !

Nul doute qu’on le trouvera à un tarif encore plus intéressant en fin d’année, lors des habituelles soldes de Sony ou pour le Black Friday, mais pour sa sortie, c’est probablement le meilleur bon plan. A noter que Leclerc et Cdiscount le proposent également aux alentours des soixante euros, si vous préférez vous tourner vers une autre enseigne.

Stellar Blade, l’exclu PS5 du moment

Disponible depuis la fin du mois d’avril, Stellar Blade est la nouvelle exclusivité PlayStation 5 qui fait un carton en ce moment. Avec de bons retours du côté de la presse (et un 8/10 mérité de notre rédaction), le titre accumule aussi les bons retours du côté de la communauté des joueurs et des joueuses. Sans être parfait, la faute à une histoire convenue et des personnages plats, le jeu d’action rempli bien son rôle de défouloir, surtout dans une période où il manquait cruellement de nouveaux jeux solo sur la machine de Sony.

Stellar Blade est maintenant disponible sur PlayStation 5. Si vous hésitez encore, vous pouvez consulter notre test complet avant de mettre la main dessus. Et si vous comptez craquer, sachez que notre soluce pas à pas est disponible, avec absolument tous les guides possibles sur le titre.