Lies of P : Le Bloodborne-like présente sa première vidéo de gameplay

Tandis qu’Elden Ring viendra bientôt nous donner notre dose de Souls-like, de nouveaux challengers dans ce genre si particuliers préparent doucement leur entrée. C’est le cas de Lies of P, un titre développé par Round8 Studio et édité par Neowiz, qui en a intrigué plus d’un lors de son premier teaser, où l’on y voyait la rencontre entre Pinocchio, BioShock, et Bloodborne.

Du gameplay encore en alpha

Aujourd’hui, on peut découvre une première vidéo de gameplay pour le jeu publiée chez IGN, qui donne un meilleur aperçu de ce qui nous attend dans Lies of P. Et forcément, si vous aimez les Souls-like, vous ne serez pas dépaysés ici.

L’ambiance très obscure et baroque rapproche le titre d’un Bloodborne (le design des armes et les animations renforcent la ressemblance), avec un gameplay qui semble être assez dynamique, et des pouvoirs spéciaux qui pourront être enclenchés via le bras mécanique de notre héros, comme un lance-flamme ou un grappin.

Malheureusement, il faudra encore attendre un moment pour découvrir le titre, puisque Lies of P n’est pas prévu avant 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.