Lies of P : 7 minutes de gameplay dédiées au système d’armement pour le Souls-like avec Pinocchio

Pinocchio est prêt à tester plein de nouveaux jouets

Pour rappel, le titre a pour objectif de revisiter la célèbre histoire de Pinocchio à travers un récit bien plus sombre et cruel que celui d’origine. Prenant place à Krat, une dangereuse ville affichant un style fortement inspiré de la période de la Belle Époque (fin 19ème/début 20ème siècle), nous y suivrons le personnage dans son combat pour retrouver Geppetto, son créateur. Une quête loin d’être facile qui le conduira à faire des choix qui détermineront si oui, ou non, il mérite de devenir un véritable être humain.

Rendez-vous le 19 septembre prochain pour la sortie de Lies of P sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Notez également que, si vous n’étiez pas encore au courant, une démo est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes.