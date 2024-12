L’excellent The Messenger aura droit à sa version physique, voici où la précommander au meilleur prix

Une pépite arrive en physique

Sorti en 2018, The Messenger avait fait sensation sur la scène indépendante. Cette première production du studio québécois Sabotage (qui a sorti Sea of Stars depuis), se présente comme un jeu d’action/plate-forme et metroidvania inspiré par Ninja Gaiden sur NES avec un gameplay 8/16bits. A la fois si beau, si fluide et si ingénieux, cette lettre d’amour avait été très apprécié à son lancement.

Si jusqu’à présent il était possible uniquement de mettre la main dessus en numérique (ou en physique en passant par l’import), on apprend que Sabotage Studio et Devolver Digital se sont rapprochés de Maximum Entertainment France pour publier une nouvelle mouture physique, bien prévue dans nos contrées françaises. Uniquement listée sur PS5 et Switch, celle-ci regroupe ainsi le jeu mais aussi son extension gratuite, Picnic Panic, bien présente sur la galette (et qui ne l’était pas dans sa version américaine).

Cette édition boîte sortira le 21 mars 2025 au prix de 29.99€. Celle-ci a déjà ouvert ses précommandes sur Amazon et ne devrait pas tarder sur les autres boutiques. Et si le genre vous plait, on vous conseille grandement de vous y intéresser davantage.