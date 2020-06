The Messenger sera disponible le 25 juin sur Xbox One

Alors que le jeu d’aventure horrifique Observation vient tout juste d’annoncer son arrivée sur Xbox One pour le 25 juin prochain, un autre titre le rejoindra ce jour-là sur cette même plateforme : The Messenger.

Un ninja et des pixels

Développé par Sabotage Studio et édité par Devolver Digital, ce platformer en pixel art raconte l’histoire d’un ninja qui doit tout faire pour récupérer un parchemin nécessaire à la survie de son clan. D’après la page officielle du jeu sur la boutique en ligne de Microsoft, la version Xbox One apportera « des améliorations de personnage, de nouvelles compétences, des niveaux secrets et des raccourcis cachés. »

The Messenger est également disponible sur PC et Switch depuis 2018 et s’est lancé sur PlayStation 4 l’an dernier.