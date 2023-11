L’excellent Furi s’offre un demake génial qui est disponible gratuitement

The Game Bakers regarde dans le retro

Les remasters et les remakes sont à la mode en ce moment, mais n’oublions pas non plus le phénomène des demakes, qui transforment les jeux en expérience retro. On a davantage l’habitude que ces demakes soient produits par des fans, à l’image de celui de Bloodborne, mais cette fois-ci, c’est bien The Game Bakers qui est à l’initiative du projet, accompagné par le développeur Sylph.

Dès aujourd’hui, vous pouvez ainsi découvrir Furi Demake – The Chain, une version 8-bit du premier combat de boss de Furi. Une expérience qui est donc très courte et qui ne regroupe pas tout le contenu du jeu de base, mais le résultat reste très appréciable pour toutes celles et ceux qui ont aimé Furi. Vous pouvez télécharger ce demake gratuitement en vous rendant sur la page Steam du jeu.

Et si vous n’avez pas encore joué à Furi, on ne pourra que vous encourager à le faire si vous êtes à la recherche d’un bon défi.