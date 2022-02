Bloodborne : Le demake a passé la barre des 100 000 téléchargements en 24 heures

Le temps passe, et toujours pas le moindre signe d’une version PC pour Bloodborne, ni d’un patch 60 fps pour PS5. Mais une talentueuse artiste répondant au nom de Lilith Walthe s’est lancé dans un projet un peu fou histoire de faire patienter les fans, en produisant un demake du jeu, qui renvoie le titre à l’ère PS1. Après des mois de travail, le demake a été rendu public gratuitement sur itch.io, et le succès a été au rendez-vous.

Même façon jeu PS1, Bloodborne est un succès

Ce demake a longtemps été suivi par la communauté de fans de Bloodborne, et lors de sa sortie, les adeptes du jeu ne se sont pas faits prier pour télécharger cette expérience pas comme les autres. Eurogamer rapporte qu’en 24 heures seulement, le titre a déjà été téléchargé plus de 108 000 fois, avec des retours très satisfaits en prime.

Ce demake vous propose de redécouvrir Yharnam dans une version un peu plus pixelisée et moins détaillée, comme à l’époque de la PS1, avec la présence de lieux cultes du jeu et de boss iconiques, comme le combat contre le Père Gascoigne. Evidemment, ce demake n’adapte pas l’entièreté du jeu et est bien plus court que l’original, mais Lilith Walthe affirme qu’il y a bien une « vraie fin » à découvrir, tandis qu’elle s’attelle à corriger les quelques bugs qui pourraient survenir.

Un travail de titan, que vous pouvez télécharger gratuitement, et qui nous fera un peu sécher nos larmes en attendant des nouvelles plus officielles concernant la licence.