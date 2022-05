Furi : Presque six ans plus tard, le jeu va avoir droit à une mise à jour et un DLC avec un nouveau personnage

Après le rafraichissant et calme Haven, le studio The Game Bakers nous surprend aujourd’hui en revisitant son jeu le plus populaire, Furi. Sorti en 2016, le jeu avait su marquer les esprits grâce à de l’action maitrisée et des séquences de combat mémorables. Presque six ans plus tard, le titre revient nous présenter du nouveau contenu, ce qui est presque inespéré après autant de temps, avec une mise à jour gratuite et un DLC payant à l’horizon.

Redécouvrir Furi sous un nouvel angle, c’est bientôt possible

Ce DLC est donc nommé Furi – Onnamusha, et a la particularité de nous présenter une nouvelle protagoniste, dont le look ne change pas beaucoup de celui du héros du jeu de base.

Cependant, ce personnage dispose de ses propres compétences, avec deux postures de combat, l’une rapide et avec des attaques moins puissantes, tandis que l’autre est plus lente mais cause plus de dégâts. Il est possible de l’incarner dans les différents modes de jeu, même en mode Histoire.

De plus, une mise à jour gratuite permettra d’upgrader le jeu de base avec tous les contenus payants et gratuits sortis jusqu’ici, comme le DLC Un Combat de plus. Le DLC Onnamusha sera quant à lui disponible pour 6,99€.

Tout ce nouveau contenu pour Furi sortira le 17 mai prochain sur PC via Steam et GOG, PS4, PS5 (avec upgrade gratuite de la version PS4) et Nintendo Switch.