Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Perfectionniste

A reçu tous les trophées.

Vous avez ressuscité grâce au Puits des Âmes et avez réussi à vous échapper de la Tour d’Allestar.

Vous avez rencontré le Haut Roi Titarion, et avez pu constater l’étendue réelle de vos pouvoirs.

Un stratagème a poussé Octienne à trahir la nature nécromantique de ses expériences.

Vous avez vaincu le puissant Balor.

Vous avez vaincu Tirnoch et défié la destinée.

Vous avez terminé le jeu au niveau Difficile.

Vous avez terminé les quêtes de l’intrigue de la Maison des Ballades.

Vous avez terminé les quêtes de l’intrigue de la Maison des Chagrins.

Vous avez terminé les quêtes de l’intrigue de la Scholia Arcana.

Vous avez terminé les quêtes de l’intrigue des Pérégrins.

Vous avez terminé les quêtes de l’intrigue des Engagés.

Vous avez tué 5 ennemis en une seule Fatalité.

Vous avez tué 25 Niskarus.

Vous avez tué un ennemi ayant 4 niveaux de plus que vous.

Vous avez tué 50 bandits.

Vous avez trouvé 10 armes uniques laissées par les ennemis.

Vous avez effectué 100 parades.

Vous avez tué 25 ennemis avec des pièges.

Vous avez réussi 25 attaques spéciales après une parade.

Vous avez réussi 100 enchaînements d’attaque complets.

Vous avez tué 100 ennemis avec vos capacités.

Vous avez tué 500 ennemis avec vos capacités.

Vous avez frappé 5 fois de suite un ennemi en l’air.

Vous avez préparé une potion avec l’Essence du Destin.

Vous avez concocté une potion stable en expérimentant.

Vous avez récolté 10 unités de chaque type de réactif.

Vous avez réparé une pièce d’équipement.

Vous avez fabriqué une pièce d’équipement avec l’Armurerie.

Vous avez fabriqué un objet en utilisant les cinq emplacements de composant de la forge.

Vous avez créé une Gemme de légende.

Vous avez créé une Pierre parfaite.

Vous avez poignardé 20 ennemis dans le dos.

Vous avez découvert 100 lieux.

Vous avez repéré 25 choses cachées.

Vous avez trouvé toutes les Pierres des anciens.

Vous avez lu 50 livres.

Vous avez dépensé 200 000 pièces d’or.

Vous avez volé et recelé un objet.

Vous avez commis 20 vols à la tire.

Vous avez réussi à vous évader de prison.

Vous vous êtes fait surprendre 25 fois en train de commettre un crime.

Vous avez dépensé plus de 10 000 pièces d’or en pots de vin.

Vous avez débloqué une destinée hybride de deux classes.

Vous avez débloqué une destinée supérieure.

Vous avez débloqué une destinée Touche-à-tout.

Vous avez crocheté 50 serrures.

Vous avez dissipé 50 protections.

Vous avez réussi 50 tentatives de Persuasion.

Vous avez détruit 1 000 objets.

Vous avez parlé à quelqu’un alors que vous ne portiez aucun vêtement.

Vous avez localisé les huit messages dans une bouteille sur l’Éden des Pendus.

Le Donjon de Gravehal a été entièrement restauré.

Vous avez trouvé la main tranchée d’Aubrey Gilcrest.

Vous avez fait du charme à Rast Brattigan.

Vous avez tué 50 Rognards.

Vous avez vaincu Kahrunk sans tuer ses gardiens.

Vous avez aidé les Kollossae des Dents de Naros à échapper à leur destin.

Vous avez trouvé un Almain étrange qui se cache dans les égouts d’Idylla.

Vous avez utilisé le Monolithe pour entrer dans Idylla.

Vous avez tué 50 Ptéryx.

Vous avez fait une chute mortelle depuis le Hall d’Idylla.

