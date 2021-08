LEGO Star Wars : The Skywalker Saga sera présent à la Gamescom

Parmi les titres que l’on attend presque plus en 2021, il y a LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, qui devait initialement sortir durant le printemps et qui a été repoussé comme tant d’autres jeux cette année. Mais bonne nouvelle, à l’instar du supposé reboot de la licence Saints Row, le titre devrait être présent durant la Gamescom.

Un retour attendu

Wednesday! Don't miss a world premiere new look at LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (@LSWGame)@gamescom Opening Night Live, streaming at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST. Tune in at https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/NLxX6vaFvb — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 20, 2021

Comme on peut s’y attendre, c’est bien du côté de l’émission de Geoff Keighley que le jeu fera une réapparition publique, le 25 août, la première depuis l’annonce de son report. On y voit dans le tweet du présentateur une image issue du jeu, représentant Rey en plein entrainement durant le huitième film de la saga.

On attend maintenant de savoir si le jeu arrivera bien cette année, peut-être fin octobre ou début novembre, ou s’il n’arrivera pas à temps. Mais on croise les doigts pour qu’il débarque durant les fêtes de fin d’année, ce qui serait forcément idéal pour un titre comme celui-ci.

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X. Le jeu est disponible en précommande.