Saints Row tease l’annonce de son reboot pour la gamescom

Saints Row et Geoff Keighley nous donnent rendez-vous pour la semaine prochaine puisqu’un reboot de la série devrait être dévoilé lors de la cérémonie d’ouverture de la gamescom.

Saints Row revient avec ou sans Gat ?

Saints Row se faisait très discret depuis l’échec de son spin-off Agents of Mayhem (en dehors de quelques portages – remasters ces derniers temps). On savait que la saga n’était pas morte pour autant puisque Embracer Group, maison-mère de Koch Media qui possède elle-même Deep Silver l’avait évoquée lors de son bilan financier d’août 2019.

On apprenait à cette occasion qu’un nouvel épisode était en développement chez Volition et le site officiel précise bien que le studio reste aux commandes de ce reboot. Dans le tweet du Maître de cérémonie, on retrouve deux fois l’expression « Boss It » qui doit donc avoir son importance (ou être tout simplement le slogan du jeu).

En dehors de cela, pas beaucoup d’informations si ce n’est qu’en allant fouiller le code source du site, on découvre une section « Indice » qui nous invite à observer de plus près l’image, ce qui sera probablement fait par les fans dans les heures et les jours qui viennent. Image que l’on vous remet juste au dessus pour que vous puissiez l’agrandir en cliquant dessus.

Pour rappel, la cérémonie d’ouverture de la gamescom aura lieu le mercredi 25 août à 20h, heure française et devrait dévoiler une bonne quantité de « World Premiere » si chers à notre bon vieux Geoff.