LEGO Star Wars : The Skywalker Saga est repoussé et n’arrivera pas au printemps

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga n’avait plus donné signe de vie depuis quelques mois, et on comprend maintenant pourquoi. La compilation ultime nous faisant vivre tous les épisodes de la saga Skywalker va manquer sa fenêtre de sortie, comme TT Games nous l’apprend sur Twitter.

Un énième report à noter

Thanks to all our fans for your continued patience. pic.twitter.com/tCDV9Ikftd — TT Games (@TTGames) April 2, 2021

L’équipe derrière le jeu nous prévient que du retard est à prévoir. LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, qui sera le plus gros jeu LEGO à voir le jour, ne sortira pas ce printemps comme cela était initialement prévu. Le studio a besoin de plus de temps que prévu et n’exprime pas plus de raisons concernant ce report.

Cependant, aucune nouvelle fenêtre de sortie n’est donnée, mais TT Games promet de nous donner plus de nouvelles sur la sortie le plus vite possible. Peut-être durant l’été ?

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X. Le jeu est disponible en précommande.