Legends of Runeterra a désormais sa date de sortie officielle

Après ces phases de bêta publique, Legends of Runeterra s’apprête à sortir dans sa version définitive. Tout semble donc bien aller pour le jeu de cartes signé Riot Games puisque celui-ci, initialement prévu pour cet été, vient de trouver sa date de sortie : ce sera le 30 avril 2020 sur PC et mobiles. Une nouvelle extension est prévue.

Nouveau contenu à prévoir

Il n’y a donc plus qu’à attendre quatre petites semaines avant l’arrivée du titre. Si vous avez participé aux bêtas, sachez que le contenu sera gardé. Rassurez-vous donc, tout ce que vous avez acheté ou gagné sera conservé dans cette version définitive. D’ailleurs, les comptes seront cross-platform, vous aurez donc les mêmes récompenses sur PC et sur mobiles (iOS et Android).

Cette version 1.0 apportera également une nouvelle extension qui ajoutera son lot de cartes et de nouveaux champions. Pas encore d’informations sur ces derniers, mais on sait qu’il y aura plus de 120 nouvelles cartes. Il n’y aura cependant pas longtemps à attendre puisque la présentation va débuter « prochainement » et se fera jusqu’au 27 avril, veille du déploiement du patch 1.0 qui arrivera le 28 en début de soirée.

Enfin, sachez que si vous avez participé à la bêta ou que vous lancez Legends of Runeterra avant le 8 mai, vous aurez droit à un petit bonus exclusif. Riot Games distribuera un Gardien Poro Lunaire, qui apparaîtra sur votre compte dans les 24 heures après cette date.

L’année s’annonce riche pour l’équipe derrière League of Legends. En plus de Legends of Runeterra, le jeu de cartes attendu pour le 30 avril, on attend aussi Valorant plus tard dans l’année, le FPS compétitif, qui d’ailleurs, va tenir une phase de test.