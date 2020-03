Valorant : Le FPS de Riot Games montre du gameplay et arrivera cet été

Nommé précédemment projet A, Valorant se retrouve dans les nombreux projets que Riot Games avait teasé l’année dernière. Celui-ci se montrait alors assez timide depuis son annonce mais on possède désormais de nouvelles informations, et pas des moindres.

Du gameplay et une fenêtre de sortie

Désormais équipé d’un compte Youtube et Twitter. Ce nouveau FPS s’illustre avec une vidéo de 2 minutes de gameplay enregistrée par un développeur pendant un test. On a alors un premier aperçu concret du jeu dans sa version alpha. Aux allures compétitives, il va sans dire que celui-ci voudra surement se faire une place parmi les concurrents bien présents sur la scène de l’Esport.

Le descriptif de la vidéo dévoile également qu’il sera possible d’y jouer cet été. De plus, un premier teaser d’environ 30 secondes nous est aussi partagé via le compte Twitter du jeu.

Sommer 2020

2020 여름

Лето 2020 pic.twitter.com/A7BnCpGhFV — VALORANT (@PlayVALORANT) March 2, 2020

Enfin, quelques détails techniques du titre nous sont livrés via la nouvelle page officielle du projet. On apprend donc que Valorant s’équipera de serveurs performants, ce qui est assez logique, mais sera également optimisé pour pouvoir atteindre les 30 FPS sur des machines plus vieilles. Décrit comme un FPS où « la créativité est votre meilleure arme », celui-ci mélangera armes et compétences à l’instar du jeu de Blizzard : Overwatch.