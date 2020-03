Valorant se prépare pour sa bêta fermée qui débutera le 7 avril

Valorant, la future licence de Riot Games fortement inspirée de Counter Strike, aura bientôt droit à sa beta fermée. L’entreprise californienne vient de l’annoncer via un tweet.

Closed beta begins April 7 with EU and NA. More regions to come as we deploy server infrastructure. Learn how to get in line: https://t.co/Q13KQImW03 pic.twitter.com/hp2hT3EXyR

— VALORANT (@PlayVALORANT) March 30, 2020