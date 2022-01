Légendes Pokémon Arceus : le studio Monolith Soft n’a finalement pas travaillé sur le jeu

Légendes Pokémon Arceus est enfin sorti, et les fans de la licence espéraient que Monolith Soft ait travaillé sur le dernier titre de Game Freak. Le studio japonais, en charge de la licence Xenoblade Chronicles, est une filiale qui appartient depuis 2007 à Nintendo, et ces derniers avaient auparavant demandé de l’aide à Monolith Soft pour The Legend of Zelda : Breath of The Wild. Mais pour Légendes Pokémon Arceus, ce ne fut finalement pas le cas…

…Et ça se voit

D’après les premiers retours qui sont apparus sur le jeu, Légendes Pokémon Arceus ne méritait peut-être pas autant de craintes de notre part. Le jeu est amusant, chaleureux, et permet une bonne fois pour toute de casser les codes de la série principale, mis en place depuis plus de 20 ans.

Néanmoins, le gros point noir est l’aspect graphique du titre ainsi que sa technique complètement aux fraises (on vous redirige vers notre test du jeu pour plus de détails). Et les promesses d’un jeu en open-world pour Légendes Pokémon Arceus avaient titillé l’espoir des fans tant le studio Monolith Soft fut acclamé en parti pour ses mondes ouverts particulièrement vivants.

Mais le studio n’a pas été dépêché pour le dernier jeu de Pokémon, absent des crédits, et c’est bien dommage. Par ailleurs, plusieurs nouveaux jeux chez Monolith Soft sont en préparation. Peut-on attendre un Xenoblade Chronicles 3 ou un nouveau jeu Pokémon ? N’espérons peut-être pas trop.