Légendes Pokémon Arceus : Des copies sont dans la nature, attention aux spoils

C’est presque un rituel. Chaque fois qu’un nouveau jeu Pokémon sort, des copies arrivent un peu en avance dans les mains des leakers, qui s’empressent de faire fuiter le contenu du jeu sur Internet. Et si Légendes Pokémon Arceus n’est pas un épisode Pokémon comme les autres, il n’échappe malheureusement pas à cette règle.

La sortie se rapproche, mais les spoils s’accumulent

Depuis plusieurs jours et surtout depuis ce début de semaine, on peut voir fleurir de nombreux posts sur les réseaux sociaux et sur Reddit (qu’on ne va pas relayer ici) nous montrant des copies du jeu en libre circulation, plus d’une semaine avant la sortie officielle.

De nombreuses images sont alors partagées, et forcément, certaines d’entre elles pourront gâcher la surprise des fans en révélant du contenu qui n’avait pas encore été annoncé, malgré des vidéos de gameplay conséquentes diffusées récemment.

On ne pourra donc que vous conseiller de bien faire attention aux spoils qui circulent en ce moment (pensez à ne pas trop fouiner sur Reddit ou les réseaux sociaux) si vous souhaitez conserver toute les surprises, surtout pour un opus si différent des autres.

Légendes Pokémon Arceus sortira le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu (sans vous spoiler), n’hésitez pas à consulter notre FAQ complète à propos du titre.