Légendes Pokémon Arceus revient avec 13 minutes de gameplay

Légendes Pokémon Arceus sort désormais dans 2 semaines et Nintendo tente toujours d’éclaircir les choses en ce qui concerne cet épisode si particulier. Ainsi après les 6 minutes d’explications en japonais, voici les 13 minutes d’explications, cette fois-ci avec des sous-titres français.

Super… De la collecte de matériaux…

Le premier axe sur lequel se concentre la vidéo est la collecte de ressources pour le craft d’objets. En plus de voir en action cette partie jusqu’à présent cachée du jeu, on apprend que certains matériaux peuvent être ramassés à la main quand d’autres nécessiteront un membre de votre équipe. Et vaincre ou capturer des Pokémon sauvages donne aussi des ressources pour aider à aller plus vite et apporter une utilité supplémentaire au farm.

Quand votre personnage est mis K.O., il ne perd pas de l’argent mais une partie de ses ressources fraichement trouvées. Parmi les autres informations inédites, on a également la confirmation que le nouveau système de capture (qui demande de viser et de prendre en compte le poids de la Ball) n’est pas utilisé quand on tente d’attraper un Pokémon lors d’un combat. Dans ce cas, cela redevient le menu habituel.

L’approche des Pokémon sauvages est aussi abordée avec des séquences plus longues pour se faire une meilleure idée de leur fonctionnement. On sait par exemple qu’un Pokémon agressif bloquera toute Poké Ball s’il n’est pas surpris ou en combat. Et il sera possible de distraire ou attirer les créatures sauvages en lançant des baies.

Légendes Pokémon Arceus montre enfin son principe

Comme on le savait Légendes Pokémon Arceus fonctionne sur un système d’expéditions. On démarre dans un bivouac puis on explore une zone. Une fois la promenade terminée, on reçoit un salaire selon tout ce que l’on a vu et fait, mais on gagne aussi des points de rang du Corps des Chercheurs, rang qui débloquera de nouvelles zones en grimpant.

La vidéo illustre aussi le fait que non, il ne s’agit pas d’un monde ouvert mais plus d’une organisation à la Monster Hunter. Rusti-cité sert de camp comme dans les jeux de Capcom et quand on se rend aux portes de la ville, un menu s’ouvre pour nous proposer de choisir parmi les zones à visiter cette fois-ci. Et pas question de passer d’une zone à l’autre sans un retour à la base.

On voit aussi plus amplement les missions et les requêtes qui constituent respectivement les quêtes principales et secondaires du jeu. Les premières permettent de faire avancer l’intrigue tandis que les autres sont facultatives mais rapportent des récompenses. Avec cette vidéo, on croit comprendre qu’il sera possible de faire plusieurs missions en parallèle si elles se font dans la même zone.

Une évolution des combats

Au niveau des combats, on en voit forcément plus que dans la vidéo japonaise qui n’abordait tout simplement pas le sujet. Vu qu’on connait déjà le système plus dynamique avec les styles Puissant et Rapide qui permet par exemple parfois d’avoir plusieurs actions par tour, on retient surtout qu’il est possible de démarrer le combat avec un avantage si on surprend le Pokémon et qu’on lui envoie la Poké Ball de notre allié directement dessus.

Ce qu’on apprend aujourd’hui sur les styles Puissant et Rapide, c’est qu’il est possible de les ignorer et de tout simplement utiliser une capacité dans sa forme habituelle. Une bonne solution pour économiser les PP puisque lancer une attaque en mode Puissant ou Rapide consomme deux PP au lieu d’un.

Les Pokémon Barons aussi ont droit à plus d’explications. Ce ne sont pas de gros Pokémon agressifs mais bien une catégorie à part entière. Impossible de les capturer sans passer par la case combat, qui devrait d’ailleurs être un peu plus complexe que pour les autres Pokémon sauvages. Un Pokémon de type Baron sera plus puissant que son équivalent normal, même une fois dans votre équipe.

Il faut avouer que cette vidéo nous aide vraiment à avoir une idée plus précise sur le fonctionnement de Légendes Pokémon Arceus à défaut de rassurer sur sa partie technique et ses environnements. On rappelle que le jeu sortira le 28 janvier sur Nintendo Switch et que vous pouvez déjà consulter notre Foire aux Questions qui lui est dédiée.