L’Edition Galactique de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker présente de nouveaux personnages en vidéo

On a beau l’oublier avec toutes les sorties de fin d’année et tous les AAA parus en 2022, mais LEGO Star Wars: La Saga Skywalker est bien l’un des plus gros succès de cette année. Ce n’est donc pas étonnant de voir Warner Bros Games et TT Games capitaliser sur ce jeu, avec la sortie de nouveaux DLC qui viennent grossir les rangs d’un roster déjà immense. Le titre s’apprête à recevoir une Edition Galactique juste à temps pour les fêtes, et cette dernière se présente à nous une nouvelle fois avec un trailer.

Il commence à y avoir beaucoup de monde dans cette galaxie

Cette édition sera disponible dès le 2 novembre, et à cette même date, on pourra retrouver de nouveaux DLC avec des personnages inédits. Tous les packs de personnages à venir seront compris dans cette édition ou à l’achat séparé. On retrouvera donc les packs suivants :

Star Wars : The Clone Wars (2 novembre) Capitaine Rex Dark Maul Asajj Ventress Savage Opress Gar Saxon

LEGO Star Wars : C’est l’été ! (2 novembre) Obi-Wan Kenobi Dark Vador Finn Palpatine R2-D2

Star Wars : Rebels (15 novembre) Sabine Wren Ezra Bridger Thrawn Kanan Jarrus Hera Syndulla

Star Wars : Obi-Wan Kenobi (15 novembre) Ben Kenobi Dark Vador Reva (Troisième Sœur) Le Grand Inquisiteur Le Cinquième Frère

Star Wars : Andor (29 novembre) Andor Luthen Rael Syril Karn Dedra Meero Bix Caleen

Star Wars : Le Livre de Boba Fett (29 novembre) Krrsantan Cad Bane Cobb Vanth Peli Motto L’Armurière



LEGO Star Wars: La Saga Skywalker est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Pour en savoir plus sur ce titre, n’hésitez pas à consulter notre test complet du jeu.