LEGO Star Wars: La Saga Skywalker s’offre de nouveaux DLC et une Galactic Edition

Durant le Disney & Marvel Games Showcase, le seul vrai représentant de la licence Star Wars n’était autre que LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, l’un des jeux qui a connu le plus de succès cette année. Disney et Warner Bros Games avaient donc forcément encore quelques DLC sous la manche à nous dévoiler, et ces derniers ont été précisés en même temps qu’une édition un peu plus complète pour le jeu, histoire d’en vendre des palettes à Noël.

Une galaxie de DLC

On découvre donc que des nouveaux packs à l’effigie des séries Star Wars: Andor, Star Wars: Kenobi, Star Wars: Rebels, Star Wars: Summer Vacation, Star Wars: The Book of Boba Fett et Star Wars: The Clone Wars verront bientôt le jour. Ils incluront des personnages supplémentaire, comme Andor ou Reva. Quand, on ne sait pas encore, si ce n’est avant la fin de l’année.

Ils arriveront en même temps qu’une Galactic Edition pour LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, qui comprendra absolument tous les packs de personnages, même les six nouveaux présentés ici. Et ça fait un paquet de DLC tout ça.

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Pour en savoir plus sur ce titre, n’hésitez pas à consulter notre test complet du jeu.