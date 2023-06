L’E3 2024 et 2025 pourraient bien être annulés à leur tour

Et pendant ce temps, Geoff Keighley doit ricaner

Tout cela est encore à prendre avec des pincettes puisque l’information nous vient de l’office de tourisme de Los Angeles, la ville qui accueille normalement le salon. Dans un planning diffusé via ResetEra, on y voit que le calendrier de l’office indique que les événements pris en compte ici comprennent l’annulation de l’E3 pour 2024 et 2025.

Cependant, l’ESA a vite contacté le site VGC pour réagir à cette information pour déclarer qu’aucune décision finale n’avait encore été prise pour l’année prochaine :

« L’ESA est actuellement en train de réfléchir à l’E3 2024 (et au-delà), et aucune décision finale à propos du salon n’a été décidée pour le moment. »

Mais on rappellera que l’organisme tenait le même discours lors des rumeurs d’une annulation de l’édition 2023… On ne se fait donc pas trop d’illusions quant à l’avenir du salon, surtout avec le Summer Game Fest qui devrait gagner en importance d’année en année. La fin d’une ère, probablement.