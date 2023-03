L’E3 2023 est officiellement annulé

Le résultat nous semblait évident vu les nombreuses annulations des éditeurs, l’E3 2023 est bel et bien annulé. Nous avons d’abord eu droit à des rumeurs puis un article d’IGN qui a eu accès à un mail envoyé par les organisateurs qui ont confirmé l’information lors de sa publication.

Comme on pouvait s’y attendre, c’est plus ou moins l’absence des plus gros éditeurs comme Nintendo, Sony ou le retrait surprise d’Ubisoft qui sont mis en cause à demi-mots pour cette annulation. Le communiqué de presse des organisateurs évoque notamment les démos jouables qui ne pourraient pas être prête à temps, ainsi des problèmes de ressources pour la présence sur place.

L’E3 2023 devait inaugurer une nouvelle formule avec une partie réservée aux professionnelles à partir du 13 juin puis une autre partie séparée qui aurait ouvert ses portes à partir du 15. Selon les rumeurs, l’organisation aurait quelques soucis de communication avec les éditeurs et le départ du président de ReedPop ne doit pas aider. On rappelle que la société avait justement été appelée pour suppléer l’Entertainment Software Association.

Notez tout de même que le communiqué se termine en indiquant qu’il ne s’agit que de l’édition 2023 qui est annulée mais que l’ESA et ReedPop continueront leur collaborations pour de futurs E3. Mais il faut bien avouer qu’on a franchement du mal à y croire vu le déclin de l’évènement depuis bien longtemps, un sujet devenu d’ailleurs un marronnier pré et post-E3.

Malgré l’optimisme de la fin du communiqué, on doute fortement revoir l’E3 un jour. Lancé en 1995, le salon réservé aux professionnel a pris de l’importance devenant au passage l’évènement le plus important dans l’actualité vidéoludique chaque année. La première alerte date de 2006 quand les éditeurs ont commencé à souhaiter réduire la voilure au niveau des dépenses.

On a donc eu droit à deux éditions beaucoup plus intimistes en 2007 et 2008, année qui a aussi marqué le premier gros départ, celui d’Activision. Malgré un retour à une formule plus classique en 2009, cela n’a pas empêché d’autres éditeurs de commencer à prendre leurs distances sur place ou avec des présentations pré-enregistrées comme les Nintendo Direct.

Devant cette échappée et Internet qui permettait de plus en plus de tout suivre de chez soi, l’E3 a tenté une ouverture au public à partir de 2016. Des essais pas très concluants qui ont donné au salon une image d’évènement sur le déclin, ce qui n’a pas été aidé par la fuite des données personnelles des participants lors de l’édition 2019.

Et forcément, la pandémie est venue se rajouter à la liste des problèmes d’une organisation qui n’avait toujours pas trouvé comment prendre le virage du numérique, ce qui a été vu comme une brèche par certains pour tenter de prendre la place tandis que les évènements en ligne ont continué de se multiplier. La collaboration avec le géant ReedPop lancée l’an dernier ne devrait donc pas suffire.

Forcément, le grand gagnant dans l’affaire de l’annulation de l’E3 2023 est Geoff Keighley qui voit donc son Summer Game Fest perdre sa concurrence. Il s’est donc empressé de rendre un « hommage » à l’E3 en partageant une photo de sa visite de la première édition en 1995 lorsqu’il avait 15 ans tout en rappelant que cela fait 4 ans qu’il a réalisé que le salon était dépassé par son époque.

Here's 15-year old me at the first-ever E3 in 1995.

E3 meant so much to me and to so many of you too.

Four years ago, I realized that E3 wasn't evolving as it needed to compete in a global, digital world. So we started building what’s next. See at @summergamefest June 8. pic.twitter.com/wSZqpz3wjY

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 30, 2023