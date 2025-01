Le Xbox Cloud Gaming arrivera dès cette année sur les téléviseurs LG

Votre TV LG s’apprête elle aussi à devenir une Xbox

L’annonce a eu lieu à l’occasion du CES de Las Vegas qui se tient cette semaine. Microsoft veut renforcer sa position sur le marché du cloud gaming et il a naturellement besoin de plus de partenaires, surtout dans le monde des smart TV. Un accord a donc été conclu avec la marque LG, qui dispose d’une place très importante dans ce secteur.

Cependant, aucune date précise n’a été annoncée concernant l’arrivée du Xbox Cloud Gaming sur les TV LG. On sait simplement que cela sera déployé dans le courant de l’année 2025. Microsoft rajoute :

« Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer notre collaboration avec LG Electronics pour intégrer l’application Xbox à leurs nouvelles Smart TV LG d’ici la fin de l’année. Cela signifie que les membres Game Pass Ultimate pourront jouer directement à leurs jeux via l’application Xbox sur des Smart TV LG compatibles, grâce au Xbox Cloud Gaming (Beta) […] Très prochainement, les utilisateurs des Smart TV LG pourront explorer le Gaming Portal, leur donnant un accès direct à des centaines de jeux du catalogue Game Pass Ultimate, y compris des titres populaires comme Call of Duty: Black Ops 6 et des sorties très attendues comme Avowed (prévu pour le 18 février 2025). »

Plus de détails seront donnés au cours des mois à venir. La publicité « This is an Xbox » devient de plus en plus vraie et montre clairement le chemin sur lequel se dirige Xbox en 2025.