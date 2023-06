Le Retour de Détective Pikachu est déjà disponible en précommande

Le Nintendo Direct nous aura réservé quelques belles surprises et parmi celles que l’on pourra retenir, on notera celle du jeu Le Retour de Détective Pikachu, qui est le deuxième opus d’un spin-off trop longtemps mis de côté. Cela faisait pas mal de temps que l’on avait des rumeurs à son sujet, et le voici maintenant officiellement confirmé avec même une date de sortie pour cet automne. De quoi permettre à Nintendo d’enclencher rapidement les précommandes autour du jeu.