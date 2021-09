Le PlayStation Showcase résumé en 6 minutes (Spider-Man 2, God of War, KOTOR Remake…)

Hier soir s’est tenue la très attendue conférence Sony avec le PlayStation Showcase qui a permis de mettre en lumière de nombreux jeux à venir sur les consoles de constructeur, la PlayStation 5 en tête. Un show d’une quarantaine de minutes, qui a permis revenir sur plusieurs titres d’éditeurs tiers tels que Tiny Tina’s Wonderlands ou encore Star Wars KOTOR mais aussi des productions des studios PlayStation.

On pense à God of War Ragnarok, Marvel’s Spider-Man 2 ou encore Gran Turismo 7. Si jamais vous n’avez pas eu l’occasion de regarder la conférence en entier ou que vous recherchez tout simplement un récapitulatif, pas de panique : on vous propose un résumé en vidéo. Six minutes pour tout savoir de ce qu’il s’est passé.