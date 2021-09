Gran Turismo 7 sortira des stands le 4 mars 2022 sur PS5 et PS4

Il aura fallu un peu plus d’un an pour que nous ayons connaissance de la date de sortie de Gran Turismo 7, après avoir été annoncé durant le PlayStation Showcase 2020. Et c’est au cours de l’édition suivante que l’on apprend que le jeu de course de Polyphony Digital débarquera début mars 2022 sur PS5 et PS4, avec un nouveau trailer à la clé.

Gran Turismo, en mars, ça repart

Cet opus qui devrait se rapprocher du premier et du quatrième épisode, s’offre donc un trailer au départ tout en poésie, avec une musique à l’orgue qui accompagne une nouvelle démonstration de voitures au sein d’environnements plus ou moins urbains. L’accent est mis sur le jeu de lumière ainsi que les reflets dont peut au moins profiter la PS5, plateforme sur laquelle la vidéo a été capturée.

Ces jolis effets visuels forment l’occasion de mettre en avant le mode photo, avec pas mal de possibilités histoire d’exposer fièrement vos bolides sous une multitude d’angles et de scènes. La customisation est également mise en avant avec là encore beaucoup d’options de personnalisation disponibles. Enfin, quelques images de course sur circuit en vue cockpit viennent conclure la vidéo du soir.

Gran Turismo 7 arrivera donc le 4 mars 2022 simultanément sur PlayStation 4 et PlayStation 5.