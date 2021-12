Le Motorola Edge 5G s’offre une belle promotion avant les fêtes

Les Smartphones sont très prisés sous le sapin chaque année. Même après le Black Friday, nous avons régulièrement droit à de belles offres avant les fêtes comme c’est le cas pour le Motorola Edge 5G qui profite d’un très bon rapport qualité/prix.

Où trouver le Motorola Edge 5G en promotion ?

Motorola est souvent une marque privilégiée par les budgets serrés grâce à des smartphones de bas et moyenne gammes qui proposent des produits solides pour leurs prix. C’est justement le cas du Motorola Edge 5G actuellement en promotion sur Amazon. D’après les retours, il affiche en plus d’excellentes performances en 5G. Il incorpore un écran OLED de 6,7 pouces avec bords incurvés à 90°, une batterie 4 500 mAh, un triple appareil photo de 64 MP, et processeur Qualcomm Snapdragon SM7250. A noter qu’il propose en plus le dual SIM.

Habituellement affiché au prix de 599,00€, il est aujourd’hui proposé à seulement 399,00€ chez Amazon.