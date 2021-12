Le smartphone Honor 50 5G a droit à une belle réduction avant les fêtes

Les fêtes de fin d’année approchent, et même si le Black Friday est terminé, les offres se multiplient histoire de bien remplir son stock de cadeaux à placer sous le sapin. Les smartphones ont notamment droit à de grosses réductions avant Noël, comme les smartphones Realme hier, et c’est aujourd’hui la marque Honor qui est à l’honneur (pardon).

Le Honor 50 multiplie les promotions

C’est tout particulièrement le modèle Honor 50 qui a droit à des réductions ici, via Amazon. Ainsi, il est possible de trouver le Honor 50 Lite 128 Go (6 Go de RAM) en réduction à 249,99€ au lieu de 299,99€.

On retrouve également le modèle Honor 50 normal, en version 128 Go avec 6 Go de RAM, qui est proposé avec un pack regroupant le smartphone + une coque en verre trempée + la paire d’écouteurs Honor Earbuds 2 Lite, à 439,99€ au lieu de 549,99€.

Le modèle supérieur à 256 Go et 8 Go de RAM est également en promotion, avec un packaging similaire, pour 489,99€ au lieu de 599,99€.