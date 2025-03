Le marathon de stream caritatif FURAX III aura lieu du 11 au 13 avril prochain

Un stream engagé sur plus de trois jours

FURAX III aura donc lieu du 11 au 13 avril prochain et sera à suivre sur la chaîne Twitch de l’association ainsi que sur celles des partenaires de l’initiative coorganisée par Afrogameuses.

Entre quelques présentations de jeux, on assistera également à des tables rondes et des discussions qui tourneront autour des associations soutenues par FURAX cette année, à savoir Le Planning Familial (qui milite pour l’accès à la contraception et l’avortement et qui se bat contre les violences et les discriminations de genre) et Toutes des Femmes (qui lutte contre la transphobie).

Au programme de cet événement, quelques têtes connues comme Horty, Mamamaprika, Bulledop, Lénophie et la drag queen lyonnaise Vazek_Tomi. Durant ces trois jours, vous pourrez effectuer des dons pour soutenir les associations partenaires, en espérant dépasser le score de plus de 230 000 € récoltés durant les deux dernières éditions.