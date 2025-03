SpeeDons 5 : Une nouvelle édition record avec plus de 2 millions d’euros récoltés au profit de Médecins du Monde

Un élan de générosité qui fait du bien

La barre était déjà très haute avec les 2 millions atteints et dépassés l’an dernier, mais c’était sans compter sur un effort collectif toujours plus colossal à un moment où celui-ci est plus que jamais important. Il faut dire que la fête fut belle, aussi, avec des runs de qualité entre finir Mario 64 les yeux bandés, des superplay effectués sur Clone Hero et Geometry Dash, ou encore les prouesses réalisées sur Trackmania et le mod « Strawberry Jam » de Celeste, pour ne citer qu’une infime partie du programme.

Devant ce spectacle, l’élan de générosité également motivé par les fameux T-Shirts, dessins, enchères et autres lots mis en jeu a permis d’atteindre la somme totale de 2 231 146 €. Un nouveau record donc et un symbole fort pour rappeler qu’il y a du positif sur lequel se concentrer, à l’heure où le besoin se fait cruellement ressentir. C’est particulièrement le cas de Médecins du Monde, pour le coup, puisque tout cet argent permettra à la fondation de continuer son combat et ses actions au sein des zones frappées par l’urgence.

Un grand bravo à MisterMV, aux bénévoles et aux équipes chargées d’ambiancer, de commenter et de réaliser ces superbes démonstrations de talent et de persévérance sur tout un tas de jeux. Et tout le monde semble visiblement prêt à remettre ça puisque SpeeDons reviendra l’année prochaine pour une sixième édition.

Les rediffusions de toutes les runs sont disponibles sur la chaîne Youtube de l’événement. Ce dernier étant arrivé à son terme, les dons peuvent bien entendu être poursuivis à tout moment sur le site officiel de Médecins du Monde.