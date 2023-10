Le jeu d’enquête brumeux Kona II : Brume fait son retour avec une date de sortie toute proche

Un RDV dans une semaine

Après un premier épisode sorti en 2017 qui avait convaincu les joueurs et joueuses, le studio Parabole remet le couvert avec un second volet. Suite directe mais jouable sans forcément avoir fait son prédécesseur, Kona II : Brume nous emmène dans le nord du Québec dans un contexte des années 1970. De mystérieux phénomènes se produisent et l’on y retrouve notre détective Carl Faubert qui va devoir enquêter sur tout ça.

Cette aventure narrative devrait être dans la continuité du premier jeu, avec une emphase sur la découverte et l’exploration, en lestant un peu son côté survie. Plus léger donc, avec l’absence de santé mentale, mais Carl sera tout de même impacté lorsqu’il sera stressé : sa visée sera par exemple un peu moins précise. Quoiqu’il en soit, on pourra bientôt découvrir tout cela puisque Kona II : Brume est maintenant prévu pour le 18 octobre, date à laquelle il sera disponible sur Steam, PlayStation 4/5, Xbox One/Series et Switch en numérique.