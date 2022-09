Aperçu Kona II: Brume – Une suite qui nous laisse pour le moment dans la brume

Kona, c’est une licence qui est presque passée inaperçue. Bien heureusement, Kona II : Brume s’est annoncé tout récemment, mais de manière hélas un peu trop discrète. Néanmoins, le bébé du studio Québécois Parabole s’est exhibé à la Gamescom, et nous avons pu l’essayer. Cette suite semble sur les traces de son prédécesseur, sans se doter de grosses innovations pour le moment.

Conditions de l’aperçu : Nous avons testé et terminé la démo de Kona II: Brume durant 20 minutes, tout en posant à la volée quelques questions au développeur présent sur place. Le soft a été testé sur PC à la manette.

Carl Faubert continue son enquête

Sur les questions posées au développeur, nous voulions savoir précisément où se situe Kona II : Brume. Sans surprise, il faut savoir que le titre, en plus de nous mettre une nouvelle fois dans la peau du détective Carl Faubert, se déroulera tout de suite après la fin de Kona, où notre héros se sauve sur une barque.

Du coup, notre protagoniste va devoir une nouvelle fois enquêter bien plus profondément sur les mystères surnaturels du Kona, toujours dans le nord de ce Québec des années 70. Sur la démo, Carl Faubert atterrit sur un énigmatique village coupé du monde par une brume très étrange, tout en essayant de voir ce qu’il se passe réellement, et pourquoi ledit village paraissait si vide.

Le premier volet nous laissant sur notre faim, on espère que cette suite corrigera le tir, et apportera enfin des réponses à nos nombreuses questions. D’ailleurs, il faut savoir que ce Kona II : Brume devrait certainement clôturer les aventures de Carl Faubert comme nous l’a expliqué le développeur. Notez qu’il serait tout même possible que la franchise s’étende un peu plus via des spin-off même si pour le moment, le développeur n’a pas trop voulu en dire sur ce sujet.

En tout cas, l’histoire semble aussi intrigante qu’excitante, comme sa direction artistique, qui devrait être dans les clous du premier volet. On a pu voir une nouvelle fois ces environnements neigeux, et pas forcément super accueillants, où le danger peut survenir à tout moment. L’atmosphère graphique et artistique devraient sans doute être efficaces, et il y aura visiblement un peu plus de décors différents par rapport au premier jeu, même si nous n’avons pas pu vérifier cela sur cette courte démo. Kona II ne prendra sûrement pas de risque sur ce côté là, même si nous ne sommes évidemment pas à l’abri d’une bonne surprise, d’autant que le titre tournant sous Unity s’avérait pour le moins joli sur les intérieurs.

Pas de de révolution dans le gameplay

De ce que nous avons pu voir sur cette démo, on ne peut pas réellement parler de révolution dans le gameplay. Le titre nous offrira, comme Kona, un terrain de jeu assez colossal à visiter. Il était possible, d’ailleurs, d’aller pratiquement où bon nous semble dans la démo, à l’exception du début qui était forcément dirigiste afin de s’acclimater avec la maniabilité du soft, sur les traces du premier volet tout en restant assez intuitive. On retrouve une roue d’inventaire, accessible directement via les croix directionnelles voire une autre touche. Cette dernière n’était pas encore totalement finalisée, et il faudra voir si elle sera mieux calibrée que sur Kona premier du nom.

D’ailleurs, il faut savoir que le soft, qui s’orientera aventure et surtout survie, a sucré la santé mentale. Cet aspect là sera beaucoup plus léger par rapport à son prédécesseur, mais lorsque Carl se sentira stressé, sa visée sera forcément un peu moins précise. C’est une chose que nous n’avons hélas pas pu observer, et nous verrons si en pratique, ce sera réussi ou non. Notez toutefois que la santé physique et corporelle seront à nouveau de la partie, histoire de garder ce côté gestion de notre personnage, apprécié sur le premier opus.

Sur l’aspect puzzles, Kona II : Brume suivra aussi son aîné. Dans la démo, nous avancions vers un avion qui s’est écrasé, et nous devions fouiller ce dernier au niveau du cockpit afin d’y récupérer une carte, qu’il fallait ensuite utiliser sur une porte. En clair, le soft nous forcera certainement à faire à nouveau des aller-retours, mais cela sera une fois encore à vérifier à sa sortie officielle. Par ailleurs, nous avions un nouveau joujou, capable de détecter des phénomènes électromagnétiques assez intenses, et la démo prenait fin devant l’un d’eux, entourant un manoir. Nous nous demandons encore comment ce nouvel objet pourra nous aider dans notre quête, si ce n’est pour proposer, on l’espère, des énigmes intelligentes.

Evidemment, Kona II : Brume se dotera d’un côté exploration, nous permettant d’aller où nous voulons sur la carte. Le jeu nous offrira une certaine liberté, tout en faisant en sorte de ne pas trop nous perdre et de nous guider un peu pour qu’on sache quoi faire, ce qui n’était pas trop le cas du premier opus. Un point qui, on l’espère, sera mieux calibré sur se second volet qui mêlera une fois de plus puzzles, exploration, survie, aventure mais aussi gunfights. Si nous n’avons pas pu en voir malheureusement, nous devrions nous battre contre de nouvelles créatures en plus des loups. Des ours à affronter seront au programme, mais aussi d’autres ennemis dont nous ne savons pas encore la teneur.

On termine très rapidement sur la durée de vie potentielle du soft. Apparemment, il faudrait entre 6 voire 12 heures pour voir le bout de l’aventure. Cela inclura forcément les à-côtés à effectuer sur le titre, qui a l’air finalement de s’offrir une longévité assez décente vu le genre qu’il propose.