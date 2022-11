Kona II: Brume

Kona II: Brume est un jeu d'aventure qui nous place dans la peau d'un détective, Carl Faubert, chargé d'enquêter sur d'étranges événements qui se déroulent dans un petit village au nord du Québec, suite à l'apparition d'une brume énigmatique. Le jeu mêle survie et enquête, avec des dangers qui guettent à tous les recoins, comme des animaux sauvages, et de nombreux indices à récolter et à associer pour trouver le fin mot de cette histoire