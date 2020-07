Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre sortira le 27 août sur PC

Après s’être montré lors du PC Gaming Show plus tôt ce mois-ci, Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre s’est rendu chez les Américains de Gamespot pour dévoiler un nouveau trailer et une date de sortie. Celle-ci a été fixée au 27 août prochain sur PC via Steam, GOG et l’Epic Games Store.

Ouais, c’est pas faux !

Développé par Artefacts et édité par Dear Villagers, ce RPG tactique loufoque est une parodie du jeu de rôle sur table dont il est inspiré. Vous incarnerez un groupe d’aventuriers caricatural et stéréotypé dont l’objectif et de s’emparer du légendaire trésor caché dans le donjon.

Entièrement doublé en français, les joueurs et les joueuses (re)découvriront les voix de Franck Pitiot et Jacques Chambon, les acteurs de Perceval et Merlin dans la mythique série TV Kaamelott, mais aussi celles des youtubers Benzaie et Bob Lennon ainsi que de John Lang, le créateur de la série audio originale du jeu de rôle.