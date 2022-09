La chaîne d’information LCI utilise des images de la licence Fallout pour illustrer des armes russes

LCI, la chaîne d’information en continu du groupe TF1, est moquée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux pour avoir illustré des bombes russes avec des images issues de la licence de Bethesda : Fallout. Une séquence qui n’a pas manqué de faire rire les fans de la franchise malgré la triste situation qu’elle met en avant.

Une faute qui a fait l’effet d’une bombe sur twitter

Hey @LCI et @DavidPujadas nous les fans de #Fallout on est fière d'avoir un goodie encore plus collector car "vu à la télé" !

Pour compléter l'information, la mini nuke se lance avec un Fatman développé en 2076 !#nosjournalistesontdutalent@falloutfr @Fallout @Bethesda_fr pic.twitter.com/9tbf6OoKol — Fallout Génération (@FalloutGen) September 20, 2022

Lors d’une émission du 19 septembre dernier, « 24h Pujadas », le sujet tournait autour des évènements récents concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’une des journalistes de l’émission apportait ainsi des éclaircissements en réponse à certaines interrogations sur l’utilisation d’armes nucléaires russes.

Il était question ici de petites bombes nucléaires tactiques soit-disant testées sur le terrain par l’armée russe. Si le fond des propos n’est pas remis en cause (LCI cherchait ici à débunker une fausse information), l’illustration de ces fameuses bombes nucléaires est quant à elle assez déroutante. LCI a en effet utilisé des images du « Mini Nuke » de Fallout 4, le jeu de rôle post-apocalyptique de Bethesda.

On peut ainsi observer durant ce segment de l’émission des images de cette arme déclinée en purificateur d’air ou en boîte de rangement. Une erreur sans doute commise via une recherche Google qui met en avant des images tirées de Fallout. A moins que les russes disposent de Fat Man pour les lancer, il est peu probable que cela soit vrai d’autant que dans le lore du jeu, ces bombes n’ont pas été inventés avant 2076.

Blague à part, on espère évidemment que le scénario dystopique du jeu ne se produira par lors de ce conflit on ne peut plus sérieux.