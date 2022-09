L’action RPG Wuthering Waves dévoile 8 minutes de gameplay bien rythmées

A l’occasion du Tokyo Game Show qui ouvre ses portes ce jeudi, le studio Kuro Games vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour son action RPG Wuthering Waves. Le titre est déjà très attendu par les amateurs de gacha en monde ouvert, et cette vidéo de plus de 8 minutes devraient combler une partie de leurs attentes.

Du combat, des boss et du combat

A vrai dire, rien de vraiment nouveau dans cette vidéo, mais celle-ci nous offre de longues séquences de gameplay. On y aperçoit quasi-exclusivement des combats, notamment contre des boss, que l’on avait déjà aperçu dans les précédentes communications. La tortue qu’il faut abattre nécessitera d’ailleurs d’aller attaquer ses points faibles ou encore de réaliser des contres parfaits. Pas de doute, la mise en scène s’annonce travaillée.

Plusieurs protagonistes sont montrés avec des visages connus, mais on peut aussi apercevoir un tout nouveau personnage qui est teasé à la fin appelé Ji Yan. Rappelons que l’on pourra composer une équipe de trois personnages parmi des dizaines qui seront prévus, et que l’on pourra switcher entre eux à la volée. Chacun aura droit à ses propres compétences ainsi qu’une arme de prédilection.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Wuthering Waves, on vous invite à visionner notre vidéo récapitulative qui vous décrypte ce potentiel concurrent à Genshin Impact. Pas encore de date de sortie mais il devrait arriver prochainement sur iOS et Android et théoriquement sur PC.