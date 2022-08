Wuthering Waves : Tout savoir sur l’action RPG open world en 8 minutes

Sorti il y a maintenant deux ans, Genshin Impact a été un véritable succès. Bien reçu par la communauté mais aussi particulièrement lucratif pour HoYoverse, il fallait s’attendre à ce que d’autres développeurs tentent de suivre la même inspiration. On a ainsi eu de nombreuses annonces, notamment Tower of Fantasy disponible depuis peu, mais on retient surtout Wuthering Waves, celui dont on va parler aujourd’hui.

Action RPG en monde ouvert, le titre est développé par l’équipe derrière Punishing: Gray Raven, un titre mobile bien reçu. Les premières séquences révèlent beaucoup de potentiel et l’on vous résume tout ce que l’on sait actuellement dans cette vidéo. Huit minutes, pour faire un tour complet des informations connues.

Pour la sortie, il va falloir patienter : Wuthering Waves est encore en développement et n’a aucune date ni période de lancement. Il a cependant eu droit à différents tests techniques et est donc jouable, ce qui peut laisser entrevoir une arrivée l’année prochaine.