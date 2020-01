La Team Of The Year de FIFA 20 dévoilée

Depuis hier, nous savons qui fait partie de l’équipe-type de l’année ou TOTY de FIFA 20. Disponible depuis hier, la Team Of The Year récompense les meilleurs joueurs de l’année plébiscités par la communauté. Alors que la TOTW numéro 16 est encore disponible dans les packs, voyons ensemble l’effectif de la TOTY.

This is the #FIFA20 #TOTY 🏆

🇧🇷 @Alissonbecker

🏴 @andrewrobertso5

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇳🇱 Matthijs de Ligt

🏴 @trentaa98

🇳🇱 @DeJongFrenkie21

🇧🇪 @DeBruyneKev

🇫🇷 @nglkante

🇫🇷 @KMbappe

🇸🇳 Sadio Mane

🇦🇷 @TeamMessi

TOTY Attackers available in-game from 6pm UK. pic.twitter.com/cUQh0zz8qt

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 6, 2020