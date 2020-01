FIFA 20 dévoile sa Team Of The Week numéro 16

FIFA 20 vient d’annoncer sa seizième Team Of The Week, disponible à partir de 19h et ce pendant une semaine.

16e Team Of The Week !

Le gardien est le portier anglais d’Aston Villa, Heaton. Celui-ci obtient une première jolie carte boostée à 83 de général.

est le portier anglais d’Aston Villa, Heaton. Celui-ci obtient une première jolie carte boostée à 83 de général. La défense est composée de trois joueurs en la personne de Doherty (84), Maguire (84) et enfin et surtout l’excellent Alexander-Arnold (86).

est composée de trois joueurs en la personne de Doherty (84), Maguire (84) et enfin et surtout l’excellent Alexander-Arnold (86). Le milieu de terrain se compose de Ayoze Perez (84), Eriksen (89) et le frenchie aimé de tous : N’Golo Kanté qui, lui, obtient une carte up à 90 de général.

se compose de Ayoze Perez (84), Eriksen (89) et le frenchie aimé de tous : N’Golo Kanté qui, lui, obtient une carte up à 90 de général. L’attaque est la suivante : Adama Traoré (83), Martial (85), Sergio Aguero (90) et Harry Kane (92).

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Hutchinson (81), Gomis (84), Calvert-Lewin (81) ou encore Ayew (81).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

Rappelons que FIFA 20 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez jeter un œil à nos premières impressions en vidéo.