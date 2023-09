La Switch 2 disposerait d’une puissance comparable à la PS4 et à la Xbox One selon Activision

Plutôt huitième ou neuvième génération ?

Dans ce mail relayé par The Verge, on peut voir que les dirigeants d’Activision ont été tenus au courant de la Switch 2 (ou peu importe son nom) en décembre 2022, avec un premier topo sur les caractéristiques de la console. Chris Schnakenberg, qui dirige les relations d’Activision avec les partenaires comme les constructeurs, mentionne la console comme la « Switch NG » (next-generation), fait un résumé de ce qu’Activision sait à propos de la console, en précisant que cette dernière devrait avoir une puissance proche de celle d’une PS4 ou d’une Xbox One :

« Compte tenu de l’alignement plus étroit sur les plateformes de huitième génération en termes de performances et de nos offres précédentes sur PS4/Xbox One, il est raisonnable de supposer que nous pourrions également créer quelque chose de convaincant pour la Switch NG. Il serait utile d’obtenir un accès rapide aux prototypes et de le prouver le plus tôt possible. »

Rien de très neuf ici puisqu’il renvoie au témoignage de Bobby Kotick lors de l’audience entre la FTC et Microsoft, mais cela confirme ses dires. Rappelons néanmoins que les dernières rumeurs crédibles parlaient plutôt d’une architecture un peu plus puissante, capable de faire tourner des jeux Unreal Engine 5 avec un résultat proche des consoles PS5 et Xbox Series X.

Vivement que Nintendo lève le voile sur sa machine pour que l’on soit tous fixés.