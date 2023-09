La Switch 2 aurait été montrée en secret à certains développeurs lors de la Gamescom

Une Switch au niveau de la PS5 et de la Xbox Series ?

Lorsque la rumeur était lancée, il y avait peu de raisons de la croire même si cela paraissait plausible, étant donné que Nintendo a eu une forte présence à la Gamescom et que le salon allemand était idéal pour présenter des devs kits de sa future machine pour certains studios de développement.

On y prête désormais un peu plus attention grâce à Eurogamer, qui indique que l’une des présentations était centrée sur une démo de Zelda: Breath of the Wild sur cette Switch 2, afin de montrer les spécificités techniques de la console. Ce qui ne veut pas dire qu’un portage du jeu est prévu sur cette machine (mais bon, on connaît Nintendo). Sur cette machine, le jeu tournait à une résolution bien plus élevée avec un meilleur framerate.

De son côté, VGC avance qu’une démo faisant tourner The Matrix Awakens sur l’Unreal Engine 5 était aussi disponible pour la Switch 2, ce qui montrerait que la machine est peut-être plus avancée technologiquement qu’on ne pourrait le penser. Cette démo utiliserait la technologie Nvidia DLSS et offrirait un rendu similaire aux dernières machines de Sony et Microsoft, ce qui pourra en étonner plus d’un. Va-t-on enfin vers un Nintendo qui n’a pas une génération de retard côté puissance hardware ? Cette indication en provenance de VGC est probablement ce qui nous rend le plus sceptiques, donc prudence.

Aux dernières nouvelles, cette machine pourrait être lancée d’ici la fin de l’année 2024. On prendra encore le tout avec des pincettes, mais les choses semblent enfin se préciser.