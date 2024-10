La seconde saison de la série Fallout va bientôt démarrer son tournage

Après The Last of Us, Fallout a montré qu’il était possible de réaliser une bonne adaptation en série (live-action) si l’on mettait un peu de moyens et de coeur. Le show produit par Bethesda et Amazon n’a peut-être pas gagné un nombre incalculable de statuettes dans les grandes cérémonies, mais il a été salué par la critique et surtout par le public, lui permettant de devenir l’une des séries les plus visionnées sur la plateforme Prime Vidéo. Face à cet engouement, il était essentiel pour Bethesda de ne pas laisser retomber le soufflet.