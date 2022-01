Tandis que Microsoft a lâché une bombe avec le rachat d’Activision-Blizzard-King, nous ne savons toujours pas quel sera le sort réservé à la licence Call of Duty dans cette histoire, même s’il semblerait que la firme Américaine ne chercherait pas à priver les jeux Activision d’une sortie sur une console PlayStation. Dans tous les cas, actuellement la franchise se porte à merveille commercialement parlant, mais c’est une autre histoire au niveau du gameplay qui souffre d’une mauvaise gestion, et c’est cela qui a poussé le studio a retarder le lancement de la saison 2 de Vanguard et Warzone Pacific.

Une saison 2 repoussée à cause d’une mauvaise optimisation

La saison 2 s’apprêtait à se lancer le 2 février prochain, mais au final le lancement s’effectuera le 14 février 2022. En cause, le studio a révélé sur leur blog le souhait de profiter de ce laps de temps pour continuer d’apporter des mises à jour à Call of Duty Vanguard et Warzone Pacific, dans le but d’améliorer l’optimisation du gameplay, l’équilibrage et les nombreux bugs.

Nous utiliserons ce temps de développement supplémentaire pour fournir des mises à jour, y compris des optimisations du gameplay, l’équilibrage du jeu (y compris l’équilibrage des armes et des équipements), pour corriger la stabilité du jeu et les bugs

Ainsi, on espère que les équipes arriveront à corriger la majorité des problèmes sans forcément en créer d’autres. Par ailleurs, le studio annonce que d’autres communications se feront à l’avenir au sujet de l’état des prochaines mises à jour de Call of Duty.