Microsoft ne chercherait pas à priver les jeux Activision d’une sortie sur PlayStation selon Bloomberg

Le rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft vient de provoquer un vrai séisme au sein de l’industrie vidéoludique. Un tel deal a forcément des retombées sur la plupart des acteurs importants du jeu vidéo, et on pense forcément à Sony dans un premier temps. Avec ce rachat, Microsoft va devenir propriétaire de licences majeures de l’industrie, comme Call of Duty, et tout le monde se questionne alors sur la possibilité de voir ces licences être exclusives à Xbox dans les années à venir. Mais selon Bloomberg, Microsoft ne serait pas dans cette optique, du moins pour le moment.

Call of Duty toujours sur PlayStation ?

via Bloomberg sources: "Microsoft plans to keep making some of Activision’s games for PlayStation consoles but will also keep some content exclusive to Xbox"https://t.co/fG8009c0fd pic.twitter.com/8h4fpIeXrh — Nibel (@Nibellion) January 18, 2022

Dans leur article relatant du rachat historique qui est en train de se dérouler, Dina Bass et Nate Lanxon pointent du doigt un détail intéressant concernant la future stratégie de Microsoft. Selon leurs sources, Microsoft prévoit de continuer à sortir des jeux Activision sur les consoles PlayStation :

« Microsoft a pour but de continuer à faire certains jeux d’Activision pour les consoles PlayStation, mais va aussi garder quelques contenus exclusifs pour Xbox »

Evidemment, on pense à Call of Duty, qui est un vrai carton sur les consoles PlayStation. Voir une telle licence être privée d’une sortie sur PS4 ou PS5 semble être difficile à imaginer, et peut-être risquée financièrement, ce qui laisse penser que Microsoft pourrait adopter la même stratégie que Minecraft. En revanche, on peut aussi imaginer que Microsoft récupère tous les DLC et autres avantages bonus que la série met souvent en avant (et qui étaient jusqu’ici au cœur d’un deal entre Activision et Sony).

On a malheureusement pas plus de détails pour le moment, et jusqu’à ce que le deal soit finalisé en juin 2023, on imagine que Phil Spencer et ses équipes vont continuer à entretenir le flou, comme c’est déjà le cas autour de The Elder Scrolls VI.