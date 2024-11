La PS2 dépasse les 160 millions d’exemplaires vendus selon PlayStation

La reine des consoles de salon

Avec l’arrêt de commercialisation de la PS2 il y a plusieurs années, il était devenu difficile de garder la trace des ventes de la console et de mettre à jour son score total. La dernière fois que des chiffres officiels ont été rendus publics, la console affichait plus de 150 millions de consoles vendues, et plusieurs analystes estimaient que la machine dépassait les 155 millions depuis. Jim Ryan avait avancé le chiffre de 160 millions au détour d’une déclaration, mais le groupe n’avait pas encore officialisé la chose. C’est désormais chose faite : la PS2 s’est vendue à au moins 160 millions d’unités.

Ce qui veut donc dire qu’elle est encore officiellement au-dessus de la PS4 et ses 117 millions de ventes, même si cela pourrait changer dans quelques mois ou années. Et c’est également un nouvel objectif à dépasser pour Nintendo, qui a toutes les chances de faire de sa Switch la console la plus vendue de tous les temps en dépassant ce score d’ici un moment.

Pour rappel, la Switch est pour le moment au stade des 146 millions d’exemplaires vendus, et oscille entre 2 et 3 millions de vente par trimestre. Un rythme qui s’affaiblit au fur et à mesure du temps, et qui devrait considérablement ralentir avec l’arrivée de la prochaine console de Nintendo, sauf en cas de réduction importante du prix de la Switch.